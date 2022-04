«Sõnatu...Rahu Su hingele.» Sõbrad ja tuttavad mälestavad Marju Kuuti

«Nädala jooksul lahkus Marju Kuut ning pandi kinni Westmani pood. Miks ma neid kaht sündmust omavahel seostan, sest just Westmani poes sattusin kümmekond aastat tagasi Marju Kuudiga juttu ajama. Mina tulin öösel maalt ja kuna ööprismasid veel ei olnud ning Pärnu maanteel sai autot parkida, siis oli Westman loogiline koht, kust midagi külmkappi sai. Sattusime Marju Kuudiga kõrvuti kassajärjekorda ja ta hakkas rääkima nagu vana tuttavaga, et on üks kindel jogurt, mida ta tahab, peab saama ja sellepärast tuli öötunnil poodi. Juhtisin tähelepanu, et seda jogurtit sisaldav külmkapp on rivist väljas ja ma seetõttu ise sealt midagi võtta ei söandanud. Tema aga ütles, et selle jogurti nimel on ta valmis riskima. Mis jogurt see oli, ma enam ei mäleta. Ilmselt varsti ei mäleta ka seda, millisest uksest Westmanni sai ja kus riiulis midagi asus. Aga on üks, mis ei kao ega unune - muusika.»