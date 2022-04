Rallifänn lootis saates «Ma näen su häält» lõpuduetini mitte jõuda: Borni laulud pole minu häälele!

Saates end rallifännina esitlenud Kätlin Värton elab üdinisti muusika sees. Põlvast pärit naine on tegelenud sellega lausa terve elu, lõpetanud laste muusikakooli viiuli eriala ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klassikalise laulu magistriõppe.

Pärast kooliõpinguid töötas ta isegi rahvusooperis Estonia ooperikooris. Lapse sünni järel mõistis ta, et on valmis jagama oma muusikalisi kogemusi ka teiste lastega.

Sellest sai tema peamine ajend astuda Rae vallas just noortele suunatud muusikalise kallakuga Mamma Mia laulu- ja huvistuudio ridadesse. «See kevad on minu jaoks märgiline, sest täitub kümme aastat huvikooli asutamisest ja sama palju muusikaõpetajana Peetri lastead-põhikoolis,» rääkis Värton uhkusega.

«Kui olin veel ise tegev lauljana, ei kujutanud töötamist lastega ette. Pärast Minna Marie sündi sain oma lapse pealt aru, et lastele laulmist õpetada on minu kutsumus. Tore on näha, kuidas lapsed arenevad ja muusika muudab meid kõiki paremaks,» lisab ta.

Huvitav fakt on see, et omal ajal on Värton osa võtnud peaaegu kõikidest lauluvõistlustest, nende seas «Laulumaias», «Laulukarusell» ja «Kaks takti ette».

Tuleb välja, et laulda meeldis talle juba lapsena ja see pisik saatvat teda praeguseni. Kuigi ta enam lavalaudadel väga ei laula, leiab ta harjutamiseks ikka aega ning saade oli samuti selleks üks hea võimalus.

«Minu sattumine saatesse oli üsna ootamatu. Mina ei käinud casting'ul, vaid mind märkas laulmas ühel lauluvõistluse sel sügisel Harjumaa emade ja isade lauluvõistluse helimees Otto-Karl Vendt, kes võttis minuga ühendust. Tema arvas, et ma võiksin selles saates osaleda,» rääkis Värton, kuidas ta saatesse jõudis.

Saates osalemine oli naise sõnul suurepärane kogemus ja eks ta soovis ennast sellega ka proovile panna. «Põnev oli kuulata nõunike kommentaare ja kuidas nad arutasid, kas on laulja või mitte. Minu soov oli saates osaleda, kuid mitte lõpuduetini jõuda. Elina Born on suurepärane laulja, kuid kartsin väga ühislaulu temaga esitada, mis ei ole üldse minu häälele,» ütles Värton ja lisas, et nägi kõvasti vaeva, et ta kiirelt välja saadetaks.

«Hetkel kulgeb minu elu ainult Mamma Mia laulu- ja huvistuudio suure kümnenda aastapäeva kontserdi õnnestumise suunas, mis toimub 1. juunil Alexela kontserdimajas. See on suur ettevõtmine, sest kõik need vahvad 230 last, noort ja täiskasvanut on vaja ühes rütmis ja meeleolus laulma panna. Suur lava ja live-bänd on ikka midagi muud kui stuudio seinte vahel laulmine,» jutustab ta. Värton usub, et tänu toredatele lastevanematele ja õpetajatele saab see kõik võimalikuks.