«Ma näen su häält» rallifänn lootis lõpuduetini mitte jõuda: Borni laulud pole minu häälele!

Huvitav fakt on see, et Värton on osa võtnud omal ajal vast peaaegu kõikidest lauluvõistlustest- Laulumaias, Laulukarusell ja Kaks takti ette.

Saates osalemine oli naise sõnul suurepärane kogemus ja eks ta soovisin ennast sellega ka proovile panna. «Põnev oli kuulata nõunike kommentaare ja kuidas nad arutasid, kas on laulja või mitte. Minu soov oli saates osaleda, kuid mitte lõpu duettini jõuda. Elina Born on suurepärane laulja, kuid kartsin väga ühislaulu temaga esitada, mis ei ole üldse minu häälele,» nägi ta kõvast vaeva, et teda kiirelt välja saadetaks.

«Hetkel kulgeb minu elu ainult Mamma Mia Laulu – ja Huvistuudio suurele 10 aastapäeva kontserdi õnnestumise suunas, mis toimub 1. juunil Alexela Kontserdimajas. See on suur ettevõtmine, sest kõik need vahvad 230 last, noort ja täiskasvanut on vaja ühes rütmis ja meeleolus laulma panna. Suur lava ja live bänd on ikka midagi muud, kui stuudio seinte vahel laulmine,» usub ta, et tänu toredatele lastevanematele ja õpetajatele saab see kõik võimalikuks.