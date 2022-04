«Ilma õiglase kohtuotsuseta ei saa kedagi süüdi mõista!» Kirkorov kommenteeris esmakordselt Ukrainas toimuvat

Pärast kuu pikkust pausi on Vene laulja Filipp Kirkorov tagasi Instagramis! Oma viimases postituses avaldab ta, mida arvab Ukrainas toimuvast.

«Euroopa poliitikud, vaadake, mis Ukrainas toimub? Kas arvate, et Emmanuel Macron viskab Marine Le Peni erinevate vaadete pärast tinglikult trellide taha? Kas te president Joe Biden sulgete FOXnewsi lihtsalt sellepärast, et nad räägivad teie poliitika kohta vastikuid asju?» seisab Kirkorovi tehtud postituses.

«Inimlik suhtumine... see on minu jaoks kõrgeim väärtus, kvaliteet, nõue. Piinamine, füüsiline ja moraalne alandamine on vastuvõetamatud. Olenemata positsioonist või kontekstist. Ilma õiglase kohtuotsuseta ei saa kedagi süüdi mõista. Kedagi ei saa alandada – mitte kunagi!»