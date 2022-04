Narva-Jõesuu spaa ees lehvivad lipud panid külastaja kukalt kratsima

Toimetusele saadetud fotodelt näib, et Nooruse spaa ees on masti tõmmatud nii Ukraina, Eesti, Euroopa Liidu, spaa enda kui Venemaa lipp.

Laupäeval tunnistas hotelli administraator Elu24-le, et tal puudub täpne informatsioon lippude kohta. Küll aga teadis ta öelda, et Vene lipp on mastis lehvinud juba aastaid, ent sinikollane Ukraina lipp heisati umbes kolm nädalat tagasi.

Antonov lisas, et hotell võtab vastu nii ukrainlasi kui ka Venemaa kodanikke. «Muide, viimaste hulgas on ka neid, kes on põgenenud sõja ja režiimi eest, mida nad enam ei suutnud kannatada,» täpsustas ta. «Me oleme omalt poolt andnud reale sõjapõgenikele abi esmase majutuse näol. Mõnedele ukrainlastele me oleme pakkunud tööd meie hotellis. On ka neid, kes nõustusid.»