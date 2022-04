INTERVJUU ⟩ Minimal Wind karjääri seni suurima kontserdi eel: see kõik on olnud väga tore ja põnev, aga samas ka kummaline

Pärast Eesti Laulul üllatajatena teiseks tulnud Minimal Windi tähelendu on nende singel «What to Make of This» olnud edetabelite tipus. «Meil on käed-jalad tööd täis olnud, oleme palju aega pühendanud bändile,» tõdeb kitarrist Paula. «See on kõik väga tore ja põnev olnud, kohati selline unistuste täitumise aeg, aga samas ka veidi kummaline, et ajal, kus on pandeemia ja sõda, hakkab meil bändiga minema hästi.»

Võiks suisa öelda, et bändi eluaega saab jagada eluks enne ja eluks pärast Eesti Laulu. Juba viimased kuus aastat on Paula ja Taavi teinud kitarriduot ning nüüd on esinemised ka duoga drastiliselt muutunud. «Varem oli meil nii, et mõni esinemine oli selline, kus ei olnud üldse publikut. Näiteks mängisime ühes hotellis põhimõtteliselt ainult kaminale,» naerab Paula. «Või siis olid esinemised, kus oli küll publik olemas, aga sa oled justkui taustaesineja rollis ja keegi ei kuulagi muusikat, kõik räägivad samal ajal. Samas on muusikalised oskused ja tase olnud juba pikemat aega sellised, et tahakski näidata enda oskusi ja tahaks, et kõik kuulaksid. Nüüd on nii, et inimesed kuulavad ja on nii õnnelikud, et mängime neile. See on minu jaoks olnud suur muutus,» ütleb Paula ja Taavi lisab, et hiljuti oli Minimal Wind suisa ühes ristsõnas esindatud.