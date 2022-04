Helmede koer pani aiast plehku! Moonika: olen siiani šokis

«Ta on meil kodus tagasi, aga olen täiesti šokis veel,» ütleb väriseval häälel Helle-Moonika Helme. Mure koera pärast oli eriti suur just seetõttu, et kaheaastane lemmikloom on epileptik ning peab kindlatel kellaaegadel rohtu saama. «Kui ta ei saa hommikul ja õhtul regulaarselt oma elpilepsiarohtusid, saab ta kohe krambihood. See on päris karm.»