Kes istuvad sel pühapäeval «Ma näen su häält» nõunike toolidele?

Jüri Butšakov tõdes, et peab end päris heaks inimestetundjaks, sest ka ajakirjanikutöös on äärmiselt oluline mõista, kuidas intervjueeritav end tunneb ja erinevatele olukordadele reageerib. «Ajakirjanik peab aru saama, kui küsitletav on närvis, vahel peab teda julgustama, mõnikord on vaja tempot tõsta ning teinekord on ta vaja naerma ajada,» nentis Butšakov.