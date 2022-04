President Alar Karis Ukrainast: see on vaatepilt, mida tegelikult vaadata ei tahaks

President Alar Karis rääkis «Ringvaates,» et tema ja teiste riigipeade visiidi põhjuseks Kiievisse oli selleks, et olla tunnistajaks sõjakuritegudele Ukrainas ning näidata oma toetust ukrainlastele.

Karis on uhke, et Eesti on suutnud Ukrainat nii palju aidata ja, et olime esimeste seas, kes saatsid ka sõjalist abi. Presidendi sõnul on Eesti aidanud ligikaudu 14 miljoni eest, millest enamus koosneb eraannetustest.

Visiidil uuriti, kuidas Ukraina hakkama saab ning kas neil on ka kraanasid ja muud rasketehnikat millega linnades koristustöid teha. Volodõmõr Zelenskõi tunnistas kurvastusega, et kahjuks neil selliseid võimalusi ei ole ning nad on hakanud koostama nimekirjasid vajaminevast abist.

Saatejuht Marko Reikop uuris muidugi, kui turvaline on nii tähtsatel inimestel sellisesse kohta visiiti teha, kuid Karise sõnul oli julgestajaid rohkem kui neid endid kokku.