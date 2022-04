Kus tekkisid esimesed tänapäevased restoranid ja miks nad on Euroopas üllatavalt lähiaja leiutised?

Kõige rohkem on neid Jaapanis, kus kümne tuhande inimese kohta on 91 restorani. Restorane on kõikjal, kaasa arvatud Antarktikas, kus on isegi üks viietärnirestoran. See asub Euroopa kosmoseagentuuri ESA Concordia polaarjaamas ja selle peakokk on Itaaliast Sitsiiliast pärit Luca Ficara, kirjutab hs.fi.