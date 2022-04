Reklaamiguru Urmas Villmann: nõrgemate ja vähemuste vastu olemine, et valijate poolehoidu võita, on alatu

Mart Helme (EKRE) kohatu sõnavõtt riigikogus saab sotsiaalmeedias palju vastukaja. Reklaamiagentuuri Kontuur Leo Burnett loovjuht Urmas Villmann postitas enda Facebooki seinale video, mis kujutab Helmet Vene Föderatsiooni saatkonnas, mille ees protesteerivad verises aluspesus naised.

Elu24 uuris, miks ta sellise video tegi. «Tahtsin välja tuua huvitava kokkusattumuse. Enam-vähem samal ajal, kui Eesti naised protesteerivad õuduste vastu Ukrainas, räägib isik meie riigikogu kõnetoolis täiesti segast juttu,» kommenteeris Villmann.

«Mis stsenaarium võib veel võimalik olla?» muretseb ta.

«Inimesed, kes ise riigikogu puldis on, võiksid mõelda, mida nad räägivad. EKRE-l on kummaline taktika solvata nõrgemaid ja öelda, et nemad tulid kallale. Siin on läbiv pidevjoon,» kommenteerib Villmann Helme sõnavõttu, lisades, et poliitiku käitumine oli väga ebameeldiv.

«See on poksimatš imikutega!» sõnab Villmann. «Nõrgemate ja vähemuste vastu olemine, et enda valijate poolehoidu võita, on alatu tegevus.»

Videot saad vaadata SIIT.

Pärast Ukraina presidendi kõnet kütsid kolmapäeval riigikogu saalis eelkõige kirgi just sõjapõgenikud ning viisakus jäeti ukse taha. Eriti ajas sotsiaalmeedia keema endise siseministri sõnavõtt riigikogu puldis naiste kohta, kes on Ukraina sõjakoleduste eest Eestisse põgenenud.

Pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi riigikogu ees videopöördumise tegi, jätkas riigikogu infotunni ja seejärel täiskoguga. Kui kella 12 ajal tänas Zelenskõi eestlasi, siis pärast kella kolme tundis Mart Helme juba muret, kas sõjapõgenikud hakkavad Eestis prostituutideks.

Nimelt leidis endine siseminister Helme, et murettekitav on olukord tervishoiumaastikul ning sõjapõgenikega tulevad Eestisse mitmed nakkushaigused. «HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla. Ei, nad tulevad meile tagasi, sest kümned tuhanded inimesed tulevad ja toovad nad meile siia. Aga nad suhtlevad meiega,» ütles Helme.