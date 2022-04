Kas autistlikud lapsed peaksid kandma erksavärvilisi riideid?

Sully and Juno on uus Iiri rõivabränd, mis loodud lastele, kes on väga tundlikud. Brändi asutas iirlanna Gillian Duggan White koos oma sõbranna Nina Sheltoniga, vahendab The Irish Times. Vajaduse selleks tingis tõsiasi, et Gillianil oli koroonakarantiini ajal tõeliselt raske oma lastele veebipoodidest sobivaid riideid leida. Gilliani neljast lapsest kolmel on riiete osas erivajadused. Näiteks võivad riiete küljes olevad sildid või õmblused põhjustada sensoorsete probleemidega lastes rahutust.