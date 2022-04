Kaos Ukraina põgenike laevale majutamisel: tuli lihtsalt mingi inimene ja ütles, et laupäeval on minek

«Ma aitan üht Ukraina sõjapõgenike perekonda, kes hetkel elab Tallinnas Männikul asuvas Dzingli hotellis. 25. aprillil pidid nad elama asuma korterisse, kus hetkel toimub remont. Nüüd aga helistas mulle paanikas pereema, kelle sõnul käis hotellis eile (s.o kolmapäeval, 13. aprillil) politsei ning ütles, et laupäeval viiakse kõik põgenikud hotellist laevale,» kirjeldab allikas juhtunut. «Neil puudub info ja nad on hüsteerias!»

Pereema Oksana täpsustas Elu24-le, et see oligi kõik, mis neile öeldi. «Keegi ei seletanud, et kuhu ja miks ja kuidas. Naised ja lapsed nutavad ja on täiesti paanikas. Inimesed on hirmul, arvatakse isegi, et see, kes käis, oli venelane ning laev viib nad nüüd Venemaale,» kirjeldab naine sõjapõgenike hirme.