VIDEO ⟩ Merilin Mälk laob koos räppar Sämiga valminud singlis tunded letti

Laulja Merilin Mälk tutvustas MyHitsi raadios oma verivärsket singlit «Tuim ja tundetu», mis valmis koos Sämiga. See on noore lauljatari esimene duett.

Merilin avaldas, et Sämiga kohtumine oli isegi veidi naljakas kokkusattumus. «Sattusime koos esinema ja siis läksin otse Sämi juurde ning küsisin, kas ta on avatud tegema muusikat. Ja me ei jõudnudki sessiooni enne teha, kui Steven Ilvesega tuli üks loo idee ja meil jäi teine salm vabaks ning me mõtlesime kohe Sämi peale.»

Lauljatar tunnistas, et tal oli dueti tegemise mõte juba varem peas. «Aga siis ma pigem otsisin kedagi ja ma sain aru, et see ei tööta nii. See peab tulema naturaalsemalt ja seekord tuli väga naturaalselt. Kohtusime ja oli kohe klapp,» kirjeldas Merilin koostööd Sämiga. Nüüd on nad head sõbrad.