Austraalia meest süüdistatakse enam kui neljasajas laste vastu suunatud seksuaalkuriteos

«See uurimine on üks märkimisväärsemaid laste väärkohtlemise uurimisi, mis on Lääne-Austraalias eales läbi viidud. Leiti niivõrd palju pilte ja ohvreid, keda on väidetavalt väärkoheldud,» ütles detektiiv Hamish McKenzie CNN-i sidusettevõttele 9 News. 9 Newsi raportis öeldakse, et lapsed olid vanuses 3–13 aastat ja politsei usub, et ohvrid olid mehele tuttavad perekonna ja sõprade kaudu. Mees peaks astuma sel kuul Perthi magistraadikohtu ette.