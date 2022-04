Silver ei suutnud ärevuse tõttu isegi toidupoodi minna: oled sundseisus, kust ei saa põgeneda

Paanikahoogude täpset põhjust ei oska Silver nimetada, kuid ta nentis, et tol ajal oli elus palju muutusi. «Mul sündis laps ehk tekkis kohusetunne, oli üks kehva sündmus taksonduses, kus üks kolleeg mõrvati, ja see oli minu jaoks see starter, mis seda tekitas.»

«Hakkasin oma peas ketrama mõtteid, et see võinuks mina olla, et mis siis oleks saanud. Laps oleks isata jäänud. Ja sealt hakkaski see asi süvenema. See kummitas mind aasta või rohkem ja ma mõtlesin selle peale väga palju.»