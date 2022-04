Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda jääb juhatuse esimehe Malle Kobini pärast riigi toetusest ilma?

Praegune Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees on väärkohtlemise eest kuus kuud trellide taga viibinud Malle Kobin. Jaanuaris vanglast vabanenud Kobin aga kurdab, et just tema pärast jäetakse koda toetusest ilma. Sotsiaalministeeriumi, Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Hiiumaa vallavalitsuse sõnul on teisigi murekohti, sealhulgas toetuse ebaotstarbekas kasutamine.