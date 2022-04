Elva ettevõtja küsib: kuidas panna piir vandaalitsemisele?

Priit Lavits kirjutab Facebooki grupis ELVA: «Tegin mõnda aega tagasi Elva keskväljaku infotahvlist pildi ja mõtlesin kellegagi läbi rääkida, et plaanile lisada turistide paremaks informeerimiseks lastekohviku Lohvik asukoht. Täna jalutades avastasin, et mitmed infotahvlid on maha kistud ja purud... Kes küll on need ilma mõistuseta ja lolli jõuga?» kirjutab Lavits ja küsib: «Kuidas panna piir Elvas vandaalitsemisele?»

Elvalased on mures, et linnas liigub ringi vandaalitsev kamp. Foto: Erakogu

Postitust kommenteerinud Gunnar ütleb, et Elvasse on tekkinud pahatahtlik poistekamp, kes ringi jalutab ja ettejäävaid korralikke linna asju spontaanselt lõhub. «Lisakaamerate paigaldamine linna oleks odavam kui kõiki neid ilusaid asju taastada,» arvab elvalane ning lisab, et vandaalitsev poistekamp tuleks kätte saada teolt tabatuna. «Koolis õpilaste seas liigub info, et kampa on koondunud probleemsed põhikooli poisid. Edasine tegevus võiks olla juba palgaliste vastutavate inimeste töö.»

«Kui Arbi järve äärde plaanitakse ka ilusaid silte jm, ootab neidki sama saatus. Kurb mõelda,» on elvalane Marju murelik.

Aivo ütleb, et vaja oleks silti «Oled pildis – kaamerad salvestavad». See võiks mõjuda.

Kaalutakse kaamerate arvu suurendamist

Elva vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Eliise-Berta Tarto ütleb, et on tõesti kahju, et viimasel ajal on olnud järjestikuseid juhtumeid, kus Elva linnaruumiga on käitutud inetult. «Elva keskväljaku piirkonnas on üleval valvekaamera ning oleme jaganud salvestusmaterjali ka piirkonnapolitseinikega. Kui tegevus on jäänud kaamera vaatevälja, on sellest mõnedel juhtudel olnud abi ka süüdlas(t)e tuvastamisel,» avaldab Tarto.

«Selleks, et taolisi juhtumeid tulevikus vähem oleks, suurendame veelgi koostööd politsei ja turvafirmaga ning vajadusel kaalume ka turvakaamerate hulga suurendamist Elva linnas. Turvakaamerad aitavad küll lihtsamini tegeleda tagajärgedega, kuid teo toimepaneku ajendi välja selgitamiseks ja hilisemaks vältimiseks tuleb rääkida süüdlas(t)ega ning vajadusel pakkuda abi, sh psühholoogilist nõustamist, käitumisprobleemide lahendamiseks,» selgitab Tarto.

Kui linnas ringi liikudes jääb silma mõni lõhutud asi, tuleks sellest kohe teada anda politseile. Foto: Erakogu

Ennetustöö ja kohene teatamine politseile

Tarto räägib, et nii vallavalitsus kui ka politsei on seisukohal, et ennetamine on odavam ja tõhusam kui tagajärgedega tegelemine. «Politsei võib küll inimese vastutusele võtta, ent see ei lahenda muret, kui küsimuseks on kodune kasvatus, tähelepanu puudumine või tegevusetus,» ütleb ta.