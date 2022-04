Mis juhtuks, kui Venemaa ründaks Rootsit? Eksperdi hinnangul oleks see venelastele enesetapumissioon

Toveri hinnangul on Venemaal vähe võimalusi ja relvastust, et Rootsit sõjaliselt rünnata. Tema sõnul tuleks võimalikuks rünnakuks Venemaal teistes kohtades olevad üksused täielikult ümber rühmitada ja see võtaks kaua aega.

Kui sõda Ukrainas peaks varsti lõppema ja mindaks ajas aasta edasi, siis ei oleks Venemaal ikka veel ressursse mõne teise riigi ründamiseks. Rootsil oleks siis veel aasta aega, et olukorra arenemist jälgida.

Soomes on korduvalt analüüsitud varianti, et Venemaa ründab Rootsit üle Põhja-Soome. Pekka Toveri on kindel, et Venemaal ei jätku selliseks rünnakuks ressurssi tõenäoliselt aastateks.

Selliseks operatsiooniks oleks Venemaal eelkõige kaks motoriseeritud jalaväebrigaadi Soome piirist põhja pool. Üks neist on 200. merejalaväebrigaad dessantüksustega Petsamos ja teine ​​80. jalaväebrigaad Alakurtis. Lisaks on piirkonnas 61. merejalaväe brigaad.

Toveri tõstis esile, et nendel tingimustel suudab Venemaa tavaolukorras Koola piirkonda kaitsta, aga mitte mõnda teist riiki rünnata. Nüüdseks on teada, et Petsamo brigaad on osalenud väga hävitavates lahingutes Ukrainas ja 61. merejalaväe brigaad on seni Ukrainas. Venemaa saaks kasutada ainult Alakurti üksust.

«Ukrainlased hävitasid Venemaa 200. merejalaväebrigaadi täielikult ja selle taastamine võtab aastaid. Kui selle väega proovida liikuda läbi Soome Lapimaa Rootsi suunas, ei saa neile viia lisavarustust. Soome ja Rootsi koos hävitaksid selle brigaadi,» teatas Toveri.

Selleks, et rünnak läbi Soome Rootsi õnnestuks, peaks Venemaa tooma sinna palju suuremad sõjajõud.

Piisava tugevuse korral võiksid venelased proovida liikuda üle Põhja-Soome Rootsi suunas, kuid ka siis poleks tingimused head.

«Lapimaa looduskeskkond on karm ja on pikad vahemaad. Seal liikumine võtaks kaua aega ning nii Soome kui Rootsi teaksid ammu, et Vene väed on liikvel, ja oleksid valmis. Rootsi ründamine läbi Soome Lapimaa poleks Vene relvajõududele pühapäevane piknik,» selgitas Soome kindralmajor.

Toveri andmetel võitleb Ukrainas 75–85 protsenti Venemaa väeüksustest ning nad on kandnud suuri kaotusi.

«Venelased on Ukrainas kaotanud 20–30 protsenti oma sõduritest ja varustusest, sõdijad on hakanud väsima. Kui sõda läbi saab, siis on nende taasvarustamine keeruline töö, sest Venemaa sõjatööstusel on lääne kehtestatud sanktsioonide tõttu teatud asjadest ja materjalist hakanud puudus tekkima,» jätkas Toveri.

Ta viitas Venemaale kehtestatud sanktsioonidele, mille tõttu Venemaa ei saa läänest näiteks laskemoona komponente. Osal andmetel pidi Venemaa sulgema oma suurima tankitehase, kuna sinna ei jõua enam lääne elektroonika.

Kinnitamata andmetel kaotas Venemaa möödunud nädalal Ukraina sõjas umbes 600 tanki.

Toveri sõnul tegeleb Venemaa teiste riikide hübriidmõjutamise ja ähvardamisega.

«Venelaste jaoks oleks suur kiusatus tulistada paar raketti ja öelda, et nad kuulutavad Rootsile sõja. Nad võivad ähvardada ka tuumarelvadega. Nende kasutamine tuumarelvavaba EL-i riigi vastu pole aga sugugi tõenäoline,» nentis Soome sõjaväelane.

Toveri tõi esile ka Rootsi kaitseväe negatiivsed aspektid.

Rootsi hakkas pärast külma sõda 1990. aastatel oma kaitsevõimet vähendama ja kaotas ajateenistuse. Kui Venemaa 2014. aastal Krimmi okupeeris, alustas Rootsi oma kunagi laiali saadetud kaitseväe taasülesehitamist. Pekka Toveril on Rootsi sõjaväest selge pilt: üksusi ja sõdureid on veel vaja.

«Kaitseväe kaotamine ühe päevaga on lihtne, kuid selle taasloomine võtab aega. Rootsil on hästi koolitatud üksused, kuid neid on liiga vähe,» teatas Toveri.

Soomlase andmetel ei ole Rootsi õhuväel samasugust õhk-maa võimekust kui näiteks Soomel. Ka pole Rootsi eriti uut relvastust hankinud. Näiteks jätab soovida Rootsi mereväe õhutõrjevõime, sest laevadel ei ole rakette.