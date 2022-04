Suri «Aladdini» filmist tuntud koomik Gilbert Gottfried

«Meie süda valutab teatades, et pärast pikka haigust lahkus meie armastatud Gilbert Gottfried,» avaldati ametlikus teadaandes. «Lisaks sellele, et Gilbert oli komöödias kõige kuulsam hääl, oli ta suurepärane abikaasa, vend, sõber ja isa kahele lapsele. Kuigi tänane päev on meie kõigi jaoks kurb, naerge palun Gilberti auks võimalikult valjult,» palus koomiku perekond Twitteris.