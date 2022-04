Neptuun teeb tiiru ümber Päikese umbes 165 Maa-aastaga, mis tähendab, et selle planeedi iga aastaaeg kestab 40 aastat, kirjutab msn.com.

See on umbes 160 korda pikem kui üks meie aastaaeg ja ajakirjas Planetary Science avaldatud uue uuringu kohaselt pole see isegi kõige kummalisem asi Neptuuni puhul.