Ukrainas viibinud Marina Kaljurand jagab südantlõhestavaid kaadreid: turvakaalutlustel ei saanud varem näidata

Esimeses Facebooki postitatud videoloos tunnistas Kaljurand, et ei saa Ukrainas kohapeal postitada ega jagada, kellega nad visiidi ajal kohtuvad. «Turvakaalutlustel ei saa ma jagada enne, kui olen ohutult tagasi Poolas.»

Nüüd on europarlamendi saadik Ukrainast naasnud ja jagab seal nähtut.

«Ukraina vabastatud aladel pidime kandma kuuli-/killuvesti ja kiivrit, osa territooriumist on ikka veel mineeritud,» kirjutas ta foto juurde, kus seisis kuulivestis ja hoidis käes kiivrit.

Pommirahe alla jäänud Irpini linna külastanud Kaljurand tõdes, et selle kirjeldamiseks ei jätku sõnu. «See linn... ei jätku sõnu, milliseks see on muutunud.»