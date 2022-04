Väljavõte kõmulisest raamatust: Jeffrey Epstein kutsus prints Andrew'd kasulikuks idioodiks

Mõjukas ajakirjanik Tina Brown on varem töötanud Vanity Fairi, The New Yorkeri ja Daily Beasti heaks ning tema järjekordne raamat jõuab poelettidele 26. aprillil.

Raamat pealkirjaga «The Palace Papers: Inside the House of Windsor – the Truth and the Turmoil» kirjeldab Briti kuninganna poja, prints Andrew' sõprust miljardärist pedofiili Jeffrey Epsteiniga.