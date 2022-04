«Milles meie süüdi oleme?» Chaneli kotti lammutanud üheksa miljoni jälgijaga Vene kaunitar pidas moefirmale epistli

Luksusbrändi Chanel aksessuaaride hinnad on aastakümnete jooksul kõvasti tõusnud, kirjutas Elu24 möödunud nädalal. Bonja tükeldas oma videos ära just klassikalise Chaneli käekoti, mille hind oli 1990. aastal 1150 dollarit, vahendab sothebys.com. 2021. aasta juuniks oli selle käekoti hind tõusnud 7800 dollarini.

Prantsuse kõrgmoebränd Chanel lõpetas sarnaselt paljude teiste ettevõtetega Venemaal Ukraina sõja valguses oma toodete müügi. Kuid see pole ainus uus reegel, mis Chaneli moemaja venelastest klientidele kehtib. Väidetavalt on moemaja andnud välja uue korralduse, mille järgi tohib venelastele müüa tooteid vaid tingimusel, et nad annavad allkirjaga lubaduse, et ei kanna Chaneli käekotti Venemaal.