Kim Kardashian paljastab, miks ta Pete Davidsoni armus ja mida neile koos kõige rohkem teha meeldib

«Ta on lihtsalt nii ehe ja lõbus inimene ning temaga on mõnus aega veeta. Mulle meeldib, et leidsin kellegi, kellega mitte midagi teha, näiteks televiisorit vaadata,» rääkis Kim ET-le.

Kimi emale Kris Jennerile pidavat samuti nende suhe väga meeldima. «Ta on väga kaalukas inimene ja ma armastan seda keemiat, mis Kimil ja temal koos on. See on magus,» sõnab Kris, kes peab Pete'i lahkeks meheks.