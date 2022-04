Laulja Kerdo Mölderi endine kihlatu Priidu Heinroos möllab Tinderis naist otsides?

Elu24 on juba varem kirjutanud Kerdo Mölderi ja Priidu Heinroosi armastusloost ning suurt pulmapidu ootasid kõik pikkisilmi. Veel enne ootamatut lahkuminekut rääkis Mölder meile, kuidas nad Soome endale hubase pesaksese leidsid ning koos rügatakse tööd teha, et pulmade jaoks raha kokku saada.

Veidi aega hiljem juhtus aga Heinroosiga koletu juhtum, kus üks noakaaslane teda ründas ning mees viidi raskes seisundis haiglasse. Vaatamata valusale lahkuminekule, oli Mölder just see, kes andis endast kõik, et Priidukesele liiga teinud kurjategija kinni nabitaks.