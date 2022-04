Kas nüüd lõplikult? Miley Cyruse vanemad lahutavad

See on juba kolmas kord, kui Miley vanemad lahutuse sisse annavad. Billy Ray ja Leticia abielu purunes esimest korda 2010. aastal, kui mees taotles lahutust. Hiljem lepiti ära, kuid 2013. aastal mindi taas lahku. Ka tookord ei jõudnud paar lahutuseni ja nad jäid ikkagi kokku. Billy Ray tunnistas 2011. aastal GQ-le: «Ma ütlen teile kohe, kuradi telesari hävitas mu pere... selles pole kahtlustki.»

Billy Rayl ja Leticial on viis ühist last, sealhulgas muusikud Miley ja Noah Cyrus (ülemisel pildil koos emaga). Kuna kõik lapsed on täisealised, ei ole vaja kohtuotsust, et jagada laste hooldusõigusi.