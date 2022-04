Superstaarisaates käinud laulja tegi NOËPi loost autorile viitamata kaveri?

Lugeja arvates võib tekkida arusaam, et tegu on Vaikjärve uue singliga. «Lugu kuulates kõlab see kohe tuttavalt. See on üks ühele NOËPi «Rooftopi» lauluga, aga Taneli loo kirjelduses ei ole Andres Kõpperi nime mitte kusagil mainitud.»

Vaikjärv kinnitas Elu24-le, et «Rooftop» on tõepoolest NOËPi arranžeering. «Selle jaoks on tema management'ilt kõik vajalikud load saadud ning lugu on konkreetselt registreeritud. Kõik see on kirjas ka metadata infos,» täpsustas Vaikjärv.