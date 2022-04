Rootsi näitlejanna kurikuulsast Oscarite hetkest: Chris Rocki nali ei olnud solvav

Oscaritest on möödas juba mitu nädalat, kuid meedia kihab siiani Will Smithi kõrvakiilu tõttu. Nüüd on arvamust avaldanud Rootsi päritolu näitlejanna, kellel on sarnaselt Smithi abikaasaga alopeetsia. Rootslanna arvates ei olnud Chris Rocki nali üldse solvav.