Lainega ühines lahkunud ansambliliikme tütar: mulle meeldib see mõte, et saan seda edasi kanda

Kuldse kolmiku üks lauljatest Krista Grinbergs-Raigla lahkus ootamatult terviserikke tagajärjel 21. veebruaril.

Kuu aega hiljem teatas ansambel, et uus liige on leitud, ent säravat lauljatari hoiti saladuseloori all.

Nüüd on selgunud, et tegu on Krista noorema tütre Elleniga. «Mis saabki parem olla, kui põlvkondade vahetus sellisel perekondlikul moel,» kirjutab ansambel ühismeedias. «Ellen on õppinud flöödimängu ja laulmist ja välimuselt on ta lausa ema koopia 1970-ndatest aastatest.»

Igapäevaselt disainimööblit valmistavas firmas töötav Ellen on Laine muusikaga olnud seotud maast madalast ja just seetõttu tehti talle ettepanek ansambliga ühineda.

Uue koosseisu esimene esinemine. Foto: Teet Malsroosi

Ei läinud kaua, kui uus koosseis astus lavale. Esimene esinemine leidis aset möödunud laupäeval Tallinna lauluväljakul üritusel Kuldne Gala.

Elu24-le rääkis Ellen Raigla, et ettepanek ansambliga ühineda tuli talle ootamatult. «Olin üllatanud ja ma ei osanud isegi kohe kuidagi reageerida. Nagu välk selgest taevast,» tunnistas ta.

Juba esimeses proovis selgus, et klapp on olemas ja asutakse koos lavasid vallutama.

«Mulle meeldib see mõte, et ma saan seda tema lapsena edasi kanda,» tõdes ta. Siiski tunneb Ellen, et tal lasub teatav surve. «Inimesed ootavad täpselt seda sama, mida pakkus minu ema.»

Möödunud laupäeval toimunud esinemine läks Elleni sõnul hästi. «Eks ma ikka olin pabinas, et pole aastaid laval laulnud, aga läksin lavale ja nii mõnus tunne tekkis. Publik laulis kaasa ja tantsis ning kõik olid nii toetavad. Mõtlesin vaid sellele, kuidas anda endast kõik.»