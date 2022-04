Elon Musk otsustas siiski Twitteri juhatusega mitte ühineda

Musk avalikustas hiljuti, et on ostnud Twitteris enam kui üheksaprotsendilise osaluse, mis teeb temast ettevõtte suurima aktsionäri. Muski juhatusega liitumise tehingu osana nõustus Tesla tegevjuht mitte omandama rohkem kui 14,9 protsenti ettevõtte aktsiatest seni, kuni ta on juhatuse liige.

Esialgu oli Musk elevil ning ootas väga koostööd Twitteri tegevjuhi ja juhatusega, et lähikuudel platvormi oluliselt täiustada. Viimastel nädalatel oli Musk Twitteris vihjanud, et platvorm ei võimalda piisavalt sõnavabadust, ja ütles, et peaks muutma algoritmi avatud lähtekoodiga. Samuti küsis ta eelmisel nädalal oma jälgijatelt, kas nad soovivad platvormile redigeerimisnuppu, mis on paljude Twitteri kasutajate pikaajaline funktsioonitaotlus.

Twitteri tegevjuht Parag Agrawal säutsus aga pühapäeva õhtul, et Musk on ümber mõelnud.

«Eloni määramine juhatusse pidi ametlikult kehtima 9. aprillist, kuid Elon teatas samal hommikul, et enam ta juhatusega ei liitu,» ütles Agrawal oma Twitteri säutsus. «Usun, et nii on parem. Me alati väärtustame oma aktsionäride panust olenemata sellest, kas nad on meie juhatuses või mitte. Elon on meie suurim aktsionär ja oleme tema panusele alati avatud.»