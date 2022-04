Pettunud Elisa klient: lubati tasuta kõnesid Ukrainasse, aga esitati üüratu arve

Elisa postitas sõja hakul ühismeediasse, et avavad 25. veebruarist 13. märtsini tasuta kõned ja sõnumid Ukraina suunakoodiga tavatariifsetele numbritele. «Selle postituse saatis mulle mu tütar. Ta teadis, et mul on Ukrainas tutvusi ning et nendega oli kulukas ühendust võtta. Pakkumine ei saanud paremal hetkel tulla,» sõnab Elu24-le anonüümseks jääda soovinud naine.