«Ma näen su häält» trubaduur: teeksin selle seikluse iga kell uuesti läbi!

Jõgevamaa metsade vahel asuvast Sadukülast pärit Egon Punnison on nüüdseks poole oma elust Tallinnas elanud.

Tema puhul on tegemist äärmiselt mitmekülgse mehega, kes tegutseb lausa mitmel rindel. Ta töötab Olde Hansa restoranis, mürab koos Piltsbergidega metsas laste metsamöllu sünnipäevadel, teeb trenni, joogatab, harrastab tai-chi'd ja veedab võimalikult palju aega looduses.

Laulmisega on ka tema tegelenud väikesest peale ning isegi pillimäng pole talle võõras. «Mängin erinevaid pille nagu plokkflööt, klarnet, rataslüüra, käsitrummid ja olen huvitatud veel nii mõnestki pillist. Olen osake Olde Hansa muusikute kollektiivist ning lisaks õpin EMTA-s (Eesti muusika- ja teatriakadeemia) klassikalist laulu. Pop/jazz muusikamaailm on minu jaoks üsna hiljutine avastus ja on eriti põnev. Seda suunda olen nüüd ka rohkem avastama hakata,» täpsustab Punnison.