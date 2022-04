«Ma näen su häält» ettekandja on näidelnud lausa Briti draamasarjas «Downton Abbey»

28-aastane Candy Kikkas on pärit Võrust, kus ta hakkas esinema juba üpriski noores eas, võttes alati osa kõikvõimalikest loovringidest, mis ümberringi toimusid.

«Ema siiani naerab, et lapsevanemana justkui tahetakse lapsi suunata kuhugi poole, kuid minuga olid lood hoopiski vastupidised. Jooksin ise ühest trennist teise, emalegi tihtipeale teadmata, kus ma olin,» muljetab Kikkas ning lisab, et huviringe, millest osa võeti, ei saa ta isegi mitte kahe käe sõrmedel kokku lugeda.

Kikkas rääkis Elu24-le, et on terve elu olnud meeletu aktivist ja püsimatu isiksus. Oma esinemistele tõmbas ta aga täiskasvanuikka jõudes mõneks ajaks joone alla.

Umbes sel ajal hakkasidki tal mõtted välkuma just näitlemise suunas ning ta unistas näitlemisest mõnes filmis või muusikavideotes. «Suure spordientusiastina kujutasin joostes tihtipeale ette, kuidas olen näitleja kõrvaklappidest tulevas muusikavideos,» kirjeldab ta oma kujutlusvõime vilju ning teeb seda siiani.

Ühel hetkel võttiski ta vastu otsuse ja suundus Inglismaale õhtukooli õppima teleseriaalides näitlemist. Seda tegi ta aga nii salaja, öeldes kõigile, et läheb sinna vaid töötama, sest ta polnud kindel, kas talle nii suurelt esinemine ikka meeldib.

Näitlemiskoolis käies avastas ta end seal olevat aga kõige õnnelikumana, tundes end hoopis teisiti, kui varem muid tegevusi tehes. «Näitlemisel on minu jaoks sõnulseletamatu võlu. Nagu nad ütlevad, et sa pead seda tahtma rohkem kui hingata ja minuga vist nii ongi,» ei möödu Kikkase elus tundigi, kui ta näitlemisest ei mõtleks.

«Võtetel olles ei saanud ma naeratust näolt ja kui nüüd üles tunnistada, siis Snatchi võtetele kutsuti mind kell kolm öösel ja ma jooksin kella neljase trammi peale, et jõuda teise linna kella kuueks. Ma arvatavasti lõpuks maksin peale, et seal võtetel olla, aga jällegi, asi oli vaid kogemuses,» meenutab naine.

Kui Kikkase sisemine tahtejõud on piisavalt suur ja ta juba sihi silme ette saab, läheb ta läbi tule ja vee.

«Ma näen su häält» saatesse kandideerides mõistis ta, kui oluline on seal näitlemisoskus ning lisaks sellele tuleb kasuks ka lauluhääl. Näitlemise ja laulmisega on ta pidevas kontaktis, aga lipsync'iga on teised lood.