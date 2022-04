Tartu naisel hakkas spordipoes halb ja eestlaste asemel tulid talle appi vene noored

Facebooki grupis Märgatud: TARTUS jagas oma kogemust Erika Kivi, kes laupäeval Lõunakeskuse spordipoodi lapsele tosse ostma läks. Naine kirjutas, et tal hakkas poes halb, kuid klienditeenindja teda ei aidanud. Samuti ei olevat teda aidanud teised eestlased, kes toimuvat lihtsalt pealt vaatasid.

«Eile Lõunakeskuse Sports Directis juhtus minuga selline lugu. Valisin oma pojale tossud, kõndisin leti äärde ja pea hakkas ringi käima. Tundsin, et võin kohe minestama hakata (madala vererõhu tõttu mul varemgi nii juhtunud) ja toetasin end letile ning palusin müüjat: vabandage, mul hakkas halb, palun vett ja kas ma saan kuskile istuda,» kirjutas Erika ja ütles, et kahjuks ei teinud müüja temast välja ja tegi oma tööd edasi.

«Tundsin, et ei jaksa enam seista ja vajusin leti ette maha. Mu ümber oli inimesi, kes kõik vahtisid, aga ei teinud välja. Eestlased. Ja siis tuli minu juurde kaks vene aktsendiga rääkivat noort, õde ja vend. Tüdruk tegutses nagu õpitud koolis. Avas mu salli ja mantlinööbid, küsis mulle vett, toetas, küsis kuidas teil on, kas kutsume kiirabi jne. Ja nad aitasid mind kuni teise korruse parklani õue, kus mul värskes õhus kohe hakkas parem,» kirjutas Erika.

«Olen ülimalt siiralt tänulik sulle, armas Alina, oma vennaga,» ütles Erika. «Palun inimesed, märgake ja sekkuge. Miks kõnnite mööda, kui näete, et inimesel on halb olla? Ja see müüja... Uskumatu suhtumine. Sõnagi ei öelnud vastu isegi.»

Erika ütles, et säärast suhtumist koges ta juba mitmendat korda. «Olen ka Auras olles rasedana minestanud 5 aastat tagasi. Jälle kõik vahtisid ja abi pakkus vanem vene daam. Mis värk sellega on,» küsib Erika.

Postituse all arvamust avaldanud Raili soovitab aga lõpetada eestlaste kirumise. «Kuidagi kummaliseks on muutunud see eestlaste siunamine. Te ise olete ka eestlased. Igas rahvuses on küünilisi ja empaatiavõimetuid inimesi,» ütleb Raili ning lisab, et tema pojale tulid küll eestlased appi. Samuti on ta lugenud paljusid tänukirju, kus eestlasi nende abivalmiduse eest kiidetakse. «Ärge siunake ja üldistage! See oli lihtsalt kurb kogemus ja eks sellest tuleb õppida kõigil,» ütleb Raili.

Kuna postituse kommentaarid väga õelaks läksid ning nende kahe abivalmi vene noore tänamise pärast hakati Erikat süüdistama üleüldises venemeelsuses, otsustas Erika postituse 11. aprilli hommikul kustutada.

Tossud said Erikal halva enesetunde tõttu siiski õnneks ostetud. Foto: Erakogu

Mida ütleb kaupluse esindaja?

Sports Direct Tartu kaupluse esindaja Madli ütles Elu24-le, et vaatas üle toimunud olukorra video ja rääkis ka teenindajatega. «Videost nägin ja teenindajate jutust sain aru nii, et klient tuli joostes leti poole. Teenindaja, kes kassas oli, oli teiste klientidega hõivatud. Tema poole naine otseselt ei pöördunud. Ta panigi oma asjad leti peale, kummardas ja istus maha. Seal olid noored, kes teda aitasid ja andsid talle vett. Kui teine teenindaja tuli kassasse, küsis ta kliendilt, kas kõik on korras. Klient oli vastanud, et ei ole. Siis ta maksis kauba eest ära ja läks ära,» rääkis kaupluse esindaja Elu24-le. Samuti selgitas Madli, et kuna sellel hetkel oli kaupluses palju kliente, ei märganud klienditeenindaja, et ühel kliendil hakkas halb. «See oli õnnetu juhus lihtsalt, vabandame kliendi ees,» ütles Madli Elu24-le.

Erika aga selgitab, et ta toetas end koos kingakarbiga letile ja palus vett ning istet. «Ta märkas mind küll. Märkamata oli võimatu jätta. Ka kliendid vaatasid mind seal hämmingus, nii järjekorras olijad kui ka ringi jalutajad.» Erika räägib, et ta on ise klienditeenindajana töötanud merel ja kui järjekorras on ka sada inimest ning ühel hakkab halb, siis minnakse sellele ühele appi.