Kesk-Ameerikast kodumaale naasnud Kertu Jukkum lubab kogetud seiklustest avaldada nii mõndagi põnevat

Kõik riigid polnud naise sõnul aga sugugi lihtsad külastada ja ammugi mitte rahus nauditavad. «Kõik teed ei viinud lemmikpaika,» tõdeb ta, kuid märgib, et see-eest oli iga jumala päev täis seiklusi, ootamatusi ja õppetunde. «Näis, nagu elasin mitut elu korraga ja see, mida kogesin nädala eest, oli kui kuid varem,» õhkab kirglik seikleja.

Tänaseks on Kertu õnnelikult koju tagasi jõudnud ning hing on tal elamustega toidetud. «Palju tänulikkust, ennekõike selle eest, mis mul olemas on. Tänulik, et teel sedavõrd hästi hoitud olin!»

Viimaks lubab naine, et kogetud seiklustest on tal plaanis nii mõndagi põnevat. «Jah, raamat tuleb. Saade tuleb,» märgib ta.

«Ma olen näinud paradiisi!» õhkas ta umbes nädalapäevad tagasi ja lisas, et selles paigas on midagi veel enamat. «On vähe paiku, kuhu ma tingimata naasta soovin. See maagiline saar on üks neist,» avaldab ta, et järgmisel korral saabub ta paradiiside paradiisi koos oma kaksikõega.