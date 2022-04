FOTOD ⟩ Pae tänava elanik avas oma tulekahjus hävinud kodu ukse

Neljapäeval rääkis Elu24-le samas kortermajas elanud Kristiina , et kodu on täiesti elamiskõlbmatu.

«Teisel korrusel puudub meil näiteks katus. Põrand on musta sodi täis. Laed tilguvad, veekahjustus on suur. Korter läheb mahakandmisele. On küll aru saada, et siin on olnud korter, aga jah...»