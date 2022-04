Pea aasta telgiga metsas elanud eestlane: üksiolemine annab lõpuks ikka tunda

Rändan jätkuvalt ringi. Hetkel olen püsinud kaks nädalat ühe koha peal. Muidu ikka seiklen ringi. Üldiselt üritan leida töö, kus on võimalik ka viibida. Praegu metsas ei ole võimalik olla. Kui ilmad oleks aga soojemad, elaks Vorontsov taas metsas telgis.

Rääkides sellest, miks ta sellist elu elab, tõdes mees, et olukord viis ta sinnani. «Tulin välismaalt suure ringiga. See oli otsus, et kui Eesti tagasi jõuan, siis saagu mis saab, aga enne ma metsast välja ei tule, kui elu korras on.»