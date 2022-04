Elvas peatuv ukrainlane eestlastele: tõesti tahaksin teid kuidagi tänada, aga kuidas, ma ei tea

«Tere, minu nimi on Rodion. Saabusime perega seoses sõjategevusega Ukrainast Eestisse 24.03.2022. Oleme pärit Mariupolist. Nüüd oleme Elvas. Tahan avaldada südamest sügavat tänu Eesti inimestele nende abi, mõistmise, nõuannete ja hea südame eest. Täname teid väga, et meid võõrustasite ja meid aitasite. Ma tõesti tahaksin teid kuidagi tänada, aga ma ei tea, kuidas. Kas oskate nõu anda?»

Postituse kommentaarides öeldakse perele tere tulemast ja soovitakse neile palju edu. Elvalane Anne küsib, kuidas saaksid Elva inimesed Rodioni peret aidata. Rodion vastab, et neil on kõik asjad juba olemas ning nad on kõige eest väga tänulikud. «Meie probleem on praegu eluase, hetkel elame Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses, aga nad ei saa meid siin kaua hoida, peame uue eluaseme leidma. Otsin internetist erinevatelt Eesti kinnisvara lehekülgedelt, aga hetkel pole midagi leidnud,» avaldab Rodion.