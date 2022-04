Ettevõtja läbi elatud avariist: vastik mälestus, aga ise olin süüdi

Hoolimata Transpordiameti kampaaniatest ning arvukatest videotest YouTube'is, mis hooletusest tulenevaid autoõnnetusi ning nende ränki tagajärgesid näitavad, tekib mõnikord siiski kiusatus roolis telefon kätte võtta. Nii tegi ka Lembit Arikainen , kes haaras roolis telefoni, et vaadata, kes talle just sõnumi saatis.

«Aitäh, et hoolite – minuga on kõik hästi, elasin üle ka selle jubeda avarii. Vastik mälestus, aga ISE OLIN SÜÜDI – lugesin roolis sõnumeid,» kirjutab Arikainen oma Facebooki kontol.

«Endalegi mõistmatult sõitsin lumekoristusmasinaga kokku. Vasak kops sai murdunud roidega pihta ja hetkel on välja hingata valus. Muud sinikad ja kriimud on köki-möki, kuid kui arst Tampere haiglast ütles, et vasakult alt teine roie on murdunud mõradeks ja selle killud on südamest 1,5 cm kaugusel – see pani mõtlema...»