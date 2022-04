FOTO ⟩ Pae tänava põlengus kodu kaotanud Kristiina: see pole võimalik, sellised asjad juhtuvad uudistes, mitte minuga

«Mul oli kodukontori päev. Käisin korraks laste lasteaias arenguvestlusel ning tagasi tulles nägin juba lahtist leeki,» sõnab Kristiina Tramberg, kes koos abikaasa, kahe lapse ja pisikese kiisuga kaotasid neljapäeval Pae tänaval toimunud põlengus oma kodu. Kellaajad 13.20 ja 14.30 jäävad pereemale ilmselt elu lõpuni meelde, sest just sel vahemikul lahkus ta kodunt ning sai alguse tulekahju.

«13.20 läksin kodunt ära ja 14.30 nägin leeke Pae tänaval, kodu poole lähenedes. Nägin ainult seda, et lahtine leek oli Pae tänavapoolses fassaadi katuselt väljas. Ma isegi praegu emotsionaalselt ei julge öelda,» märgib naine, et ei oska täpselt öelda, kust tulekahju alguse sai. «Ma arvan, et ma mäletan, kus leek täpselt oli, aga ma ei julge öelda. Meie korter oli teisepool katust ehk küllaltki lähedal tulekahjule.»