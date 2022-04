Kit Kati šokolaadide täidist luuakse taaskasutuspõhimõttel?

Kit Kat on Nestlé toodetav vahvlimaiustus, mis on kaetud piimašokolaadiga. Kuid batoonikese sees vahvlikihtide vahel on veel eriline täidis, mis ei ole šokolaadist. Õigemini, see ei ole ainult šokolaadist. Ühes BBC dokumentaalfilmis paljastati Kit Kati täidise sisu saladus.

Batoonikeste hulgitootmises ei kuku just kõik eksemplarid välja ideaalse kujuga. Osal on šokolaadikiht ebaühtlane ja mõned on värvilt sobimatud. Et midagi raisku ei läheks, võetakse väljapraagitud vahvlid ja jahvatatakse need puruks, millest saabki täidis Kit Kati sisse vahvlikihtide vahele. Peale selle läheb täidisesse kakaopulbrit, suhkrut ja mitmeid muid koostisosi. Siin tekib aga küsimus – kui Kit Kati täidiseks kastutatakse teise partii jääke, siis millest valmis Kit Kati esimese partii täidis päeva alguses? Firma esindaja vastab, et päeva esimene partii valmistatakse puhta täidisega.