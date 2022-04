Kuidas välismaa kelmid Pärnus «puhates» tuhandeid eurosid tasku pistsid

2019. aasta septembri lõpus peatus ühe Pärnus asuva külalistemaja ees väike punane auto, kust astus välja kaks meest. Auto oli meestega võrreldes täpselt nii väike ja punane, et see oli külalistemaja administraatoril meeles ka kuu aega hiljem, kui juba tunnistajana meeste kohta politseile ütlusi andis.

Mehed olid mitte just tavapärased külalistemaja asukad. Väljaspool turismi kõrgaega Pärnut külastanud härrad ei käinud hotellitoast väga väljas ning kui nad seda tegid, oli see kõigest poest hea ja parema toidukraami tuppa toomiseks.

Kuurortlinna külaskäigust ei jäänud meestele end meenutama mitte Pärnu rannapromenaad, vaid hoopiski külalistemaja tuba. Kaua mehed Pärnus ei viibinud ning pühkisid Eestimaa tolmu oma jalgadelt.

7. oktoobril laekus ühelt Eesti mobiiilioperaatorilt politseisse aga kuriteoteade: operaator on langenud kelmuse ohvriks. Nimelt oldi kahe päeva jooksul selle mobiilsideoperaatori võrgust tehtud ja üritatud teha tundide ja tundide viisi telefonikõnesid erinevatesse eksootilistesse riikidesse. Kokku sadu kõnesid riikidesse nagu Nauru, Eritrea, Tšaad, Mauritaania, Kongo, aga ka Tuneesia, Alžeeria, Valgevene ja Ukraina. See jäi mobiilsideoperaatorile silma, sest sügisõhtune ohjeldamatu helistamine Aafrikasse just tavapärane pole.

Algas heinakuhjast nõela otsimine

Politsei võttis asja käsile ja hakkas uurima. Mobiilsideoperaator oskas kätte anda ka suuna, kust otsima hakata — Pärnu! Kõned tehti sealse mobiilimasti tööpiirkonnast.

Politsei kahtlustas kohe, et ilmselt pole tegemist kohalike kurjategijatega, vaid pätid on tulnud Eestisse eesmärgiga kasutada Eestit vaid riigina, kus kuritegelikku tulu teenida. Seetõttu otsustaski politsei pöörata tähelepanu majutusasutuste poole.

Kelmid olid teinud juba ühe vale otsuse sellega, et külastasid Pärnut sombusel sügisel. Turismihooaeg oli ammu lõppenud ning see tegi politsei jaoks uurimise palju hõlpsamaks.

Ükshaaval käidi läbi Pärnu majutusasutused. Esimese hooga jäi uurijate sõelale kokku kaheksa inimest, kelle osas oli õhus kahtlus, et nad ei pruukinud külastada Eestit selleks, et tutvuda sügisese Pärnu linnaga. Õige pea aga kahtlusaluste ring kahanes, sest täpselt selle päeva hommikul, kui algasid tunde kestvad kõned, kirjutasid ühes Pärnu hostelis end sisse kaks meest.

Administraator mäletas sügisesi külastajaid hästi. Talle jäi meelde see, et eksootilise välimusega mehed sõitsid pisikese punase autoga. Samuti oli talle meelde jäänud imelik asjaolu, et mehed oma toast sisuliselt ei lahkunud. Nimelt polnud tegu suure ööbimiskohaga, kust meelelahutamiseks ei ole tarvis välja astuda. Pigem on tegu just kohaga, kus peale televiisori vaatamise polegi midagi toas tegelikult teha. Mehed lahkusid administraatori sõnul toast vaid selleks, et toidukauplusesse minna ja sealt poekottidega tagasi tulla.

Politseinikud said lõpuks teada, kus mehed oma kuritegusid toime panid, kuid otsing lihtsamaks ei läinud. Nimelt oli majutusasutusse sisse registreeritud kahest mehest vaid üks ning tema oli kasutanud Poola isikut tõendavat dokumenti, mis oli ilmselt võltsitud. Ehkki politseinikud ei teadnud ikka veel, kes need mehed täpselt olid, teadsid nad juba seda, et suure tõenäosusega ületas pisike punane auto Iklas Eesti piiri. Piiripunktides olevate kaamerate salvestusi vaadates saadigi sellele kinnitust. Hiljem saadi teada, et tegu oli Poolast renditud sõiduautoga.

Punane rendiauto, millega mehed Eestisse tulid.

Kaamerad tulid veel appi, sel korral toidupoes. Kuna mehed lahkusid toast vaid selleks, et lähedalasuvast toidupoest sisseoste teha, õnnestus poe kaamerate abil selgeks teha loo peategelaste väljanägemine.

Mida härrad hotellitoas tegid?