Häkkineni sõnul hakkas koroonapandeemia algusest 2020. aasta märtsis levima erinevaid teooriaid ja samas suuresõnalist meediakriitikat, et ajakirjanikud valetavad haiguspuhangu kohta. Venemaa algatatud sõda Ukrainas on toonud kaasa selle, et koroonateooriad on jäänud sõjauudiste varju. Samas on osa koroonavandenõude levitajaid nüüd võtnud teemaks ka Ukraina sõja ning üritavad koroonat ja sõda seostada.