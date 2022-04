Ajukasvajale alla vandunud The Wantedi laulja suur unistus täitus vaid mõned päevad pärast tema surma

Pühapäeval, 3. aprillil Californias toimunud Grammy auhindade jagamisel sai Tom Parker n-ö nominatsiooni in memoriam staaride hulgas, milles tunnustati möödunud aasta jooksul surnud muusikategelasi. Lisaks Parkerile märgiti ära ka hiljuti hotellitoast surnuna leitud Foo Fightersi trummar Taylor Hawkins ja helilooja Stephen Sondheim.

Parkeri foto ilmus laval ekraanile Sondheimi laulude saatel, mida esitasid Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr ja Rachel Zegler.

Fännid on aset leidnud austusavaldusest väga liigutatud ning postitused selle kohta hakkasid ühismeedias kiiresti ringlema. «Vaata, Tom, sa jõudsid Grammydele!» jagavad nad Twitteris, et mehe unistus on täitunud.

you made it to the grammys our tom, look at you 🥺❤️ @TomParker pic.twitter.com/xpqAo5MXGZ — cloe | our tom 🦋 (@Clo_TheWantedx) April 4, 2022

«Ma olen Tomi surma pärast juba nii mitu korda nutnud. Mul on hea meel, et teda Grammydel meeles peeti,» ütleb üks, samas kui teine lisab: «Mis te arvate, kas ma hakkasin nutma, kui Tom Parker Grammydel ära mainiti, sest ta suri ju kõigest mõned päevad varem. Jah! Jah, ma hakkasin.»

Suurt elulootust ei antud

2020. aastal avaldas Parker, et tal diagnoositi ajukasvaja, mida ei ole võimalik opereerida ja et arstid ei anna talle suurt elulootust.

Parkeril diagnoositud glioblastoomi peetakse üheks kõige agressiivsemaks ajukasvajaks. Pärast diagnoosi võib inimene elada kolm kuni kaheksateist kuud.

«Ma olen siiani täiesti šokis, seda on raske seedida,» avaldas Parker toona. «Ma teadsin, et midagi ei olnud päris õige, kuid ei oodanud, et see on midagi sellist. Sa ei arva kunagi, et midagi sellist sinuga juhtub.»

Mehe surmast andis tema abikaasa Kelsey Hardwick teada 30. märtsil ühismeedia vahendusel. «Kinnitame kõige raskema südamega, et Tom suri täna rahulikult oma pere juures. Meie südamed on murtud. Tom oli meie maailma keskpunkt ja me ei kujuta ette elu ilma tema nakkava naeru ja energilise kohalolekuta.

Oleme siiralt tänulikud armastuse ja toetuse eest ning palume, et me kõik ühineksime tagamaks, et Tomi valgus ka edaspidi tema laste jaoks säraks. Täname kõiki, kes on tema eest hoolitsemisel kogu aeg toeks olnud. Ta võitles lõpuni. Olen igavesti sinu üle uhke,» kirjutas Hardwick Instagrami postituses.