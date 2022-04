Arstid ütlesid, et Briti elab vaid kaks nädalat. Nüüdseks õpib visa naine aga iseseisvalt kõndima

Briti sündis enneaegsena ning arstid andsid talle lootust elada vaid kaks nädalat. See prognoos õnneks paika ei pidanud. Suur sünnitrauma mõjutas teda negatiivselt siiski edaspidigi ning Briti käima ei hakanudki, mistõttu on ta lapsest saati aheldatud ratastooli. Ta tunnistab, et säärane on olnud keeruline, kuid sihikindlus aga aidanud teda elus edasi.