VIDEOD ⟩ Idüllilisest kontorielust sõjakoledusteni: Eestiski tegutsev Ukraina sisekujundusfirma näitas, kuidas sõda nende elu on muutnud

Enjoy The Wood on ka Eestis tegutsev sisekujunduselemente tootev firma, mille tootesortimendist on eelkõige tuntud näiteks puidust maailmakaart, mis on väidetavalt maailma esimene taoline.

Firma sünnikoht on tegelikult Ukrainas ning sealt on see laienenud teistesse riikidesse. Muidugi põhjustas sõja algus ettevõttes korraliku segaduse.

Firma tunnistab sotsiaalmeedias, et sõda lõi segamini lisaks isiklikule elule ka nende tootmise. «Tänaseks on meie kodud meilt ära võetud ja hävitatud. Samuti moodsad kontori- ja tootmisruumid. Me olime sunnitud kodust lahkuma, jooksma minema vaid mõne asjaga ja leidma turvalise koha,» kirjutab firma Instagramis.

Maailmakaarte tootva ettevõtte peakontor asub muidugi Kiievis ning TikTokis näidatakse kogu maailmale, kuidas oli seal elu enne sõda.