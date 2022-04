Esimene NATO riik saadab Ukrainasse tanke: ukrainlased saavad tšehhidelt lisaks T-72-le lahingumasinaid

Briti meedia kirjutab, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esitas NATO riikidele palve saata veel sõjalist abi ja Tšehhi vastas sellele. Tšehhi teatel on tegemist kingitusega Ukrainale, milles NATO liitlased on kokku leppinud, samas aga tekitab see kartusi, et Venemaa võib NATO Ukraina sõtta tõmmata.