Venemaalt välja saadetud Eesti saatkonna asejuht sanktsioonidest: venelasel on kogunenud korralik sõjakassa

Teekond Moskvast Eesti poole võeti ette möödunud neljapäeval. Naise sõnul läks kõik libedalt. «Keegi meid ei ahistanud, kuigi oli ka seda sorti hirme. On olnud selliseid juhuseid kolleegidel, kes on välja saadetud. On kuulda olnud, et on tee peal juhtunud üht kui teist, aga meil läks nagu väga draamavabalt,» rääkis Reintamm Benno, lisades, et asi ise on siiski logistiliselt keeruline ja emotsionaalselt pingeline. «Midagi meeldivat selles kindlasti ei ole.»