Venemaa keelas Instagrami, kuid Vene kaitseministeerium postitab sinna iga päev

Sellel on ka naljakas pool: inimesed saavad lõputult kirju, mis hoiatavad, et kontosid on kasutatud võõrastes kohtades ja tuvastatud on turvarisk. Seda seetõttu, et paari tunni jooksul on kontole sisse logitud justkui maailma eri paikadest.

On palju inimesi, kelle jaoks Instagram pole ainult vaba aja meelelahutuseks. Mõne jaoks on see põhitöö ja sissetulekuallikas. Instagramist ei sõltu oma töös mitte ainult kuulsad mõjutajad ja blogijad, vaid ka väikeettevõtjad. Rõivadisainerid, pagarid, juuksurid ja palju teised saavad sealt oma kliendid.

45-aastane Inna töötas Peterburis giidina. Ta tegi ekskursioone ja ringreise nii venelastele kui välismaalastele. Viimase viie aasta jooksul on ta läbinud palju kommunikatsiooni, turunduse ja fotograafiaga seotud kursusi ning kulutanud oma Instagrami profiili arendamiseks sadu tuhandeid rublasid.

«Mul on ka koduleht, aga 85 protsenti mu klientidest tuleb Instagramist. Mul on umbes 50 000 jälgijat. Olen loonud ettevõtte ja tegutsen seaduslikult. See sulgemine tähendab viie aasta töö kokkuvarisemist,» sõnas venelanna.

Teine venelanna Aljona ütles, et ta on nutnud alates Instagrami sulgemisest. Kuus aastat oli ta tänu sellele võrgustikule päästnud kodutuid loomi.

«Meie jälgijad on meie kaudu võtnud üle 100 000 kutsika ja kassipoja. Meie loomade varjupaika on rahaliselt toetanud ligi 15 000 inimest. Ilma annetusteta ei saa me edasi tegutseda. See on kriis nii loomadele kui inimestele,» teatas venelanna.

On veel ka Youtube, mis tegutseb Venemaal siiani. Venemaa poolt Ukrainas algatatud sõja esimesel nädalal olid seal videod, kus vangistatud Vene sõdurid vabandasid ja kutsusid üles seda ebaausat sõda lõpetama. Ilmselt oli öeldu suunatud Ukrainalt Venemaa avalikkusele. Kuid pärast seda, kui Google sai Venemaa Roskomnadzorilt hoiatuse Vene sõdurite näitamise eest, eemaldas Google venelastelt kogu Youtube'i reklaami.

Youtube’is on need videod alles, üks neist näiteks 9. märtsist. Videos istuvad sõdurid reas, nende vormil on nii nimi kui Vene lipp. Taustal räägitakse, et see on Ukraina Interfaxi võimalus. Video pealkiri on «Oleme fašistid». Vene sõjavangid teatavad rahumeelsete tsiviilisikute tapmisest Putini Ukraina-vastases sõjas.

Venemaa on eiranud Ukraina sõjas neljandat Genfi konventsiooni.

Neljas Genfi konventsioon tsiviilisikute kaitseks sõjaajal on üks neljast Genfi konventsioonist. See võeti vastu 1949. aasta augustis. Kui esimesed kolm konventsiooni on keskendunud sõduritele, tegeleb neljas konventsioon esmakordselt tsiviilisikute humanitaarkaitsega sõjatsoonis.